Ilgiorno.it - Salvataggio eroico nell'Abisso Bueno Fonteno: Ottavia Piana tratta in salvo dopo 53 ore

(Bergamo)Da quandosi è infortunata, ha trascorso con leia pancia inesplorata della terra 53 ore. Trenta prima, di cui 7 attendendo i soccorsi, e 12 poi, nei panni di soccorritore, tra gli ‘eroi’ che ieri alle 3,10 del mattino a forza di braccia hanno portato l’infortunata fuori dal labirinto di grotte. Parla con ancora l’adrenalina addosso Giorgio Pannuzzo, esperto del Soccorso alpino speleologico lombardo (esploratore con il gruppo Le Nottole di Curno, Bergamo), già operativo in scenari catastrofici quali il naufragio della Costa Concordia e il terremoto dell’Aquila. "Quando è successo l’incidente eravamo giù in dieci per mappare rami su cui mai nessuno aveva messo piede – racconta –.era avanti, a poca distanza di due di noi che a un certo punto hanno sentito delle urla.