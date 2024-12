Roma i furbetti del pass che rubano i parcheggi ai disabili | Vedo uscire dalle auto sempre persone sane

Leggi su Open.online

Se sei un disabile e hai un’mobile adovrai combattere con gli incivili. Ovvero quelli chei postia loro dedicati. «Solo cinque minuti, vado di fretta», è la formula magica con cui agiscono di solito. Ma ci sono tecniche più raffinate. Come i permessi modificati a penna, quelli di amici spacciati per propri e i contrassegni totalmente falsi. Il Messaggero oggi raccoglie la voce di Vincenzo Falabella, presidente della Fish, la Federazione italiana per il superamento dell’handicap: «In città manca il rispetto delleche, noncuranti dei problemi altrui, usano i nostri posti senza averne titolo e soprattutto esigenza. Perché loro possono sostare ovunque, noi no. Abbiamo bisogno di spazi dedicati».IperFalabella dice che gli arrivano segnalazioni diche non riescono a usare i: «Un nostro consigliere, per esempio, deve venire quasi ogni giorno in Centro per impegni di lavoro.