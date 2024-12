Anteprima24.it - Perde il controllo dell’auto e impatta un muretto: intervengono i vigili del fuoco

Tempo di lettura: < 1 minutoBrutto incidente nel tardo pomeriggio di oggi a Telese Terme in via Nazionale Sannitica. Il conducente dopo aver perso ildella propria auto è andata a sbattere prima contro unper poi ribaltarsi.Sul posto sono intervenuti idelper mettere in sicurezza l’arteria gli agenti del Commissariato di Telese Terme per i rilievi e i Carabinieri per veicolare la viabilità stradaleL'articoloilundelproviene da Anteprima24.it.