Paolo Cognetti la depressione la sindrome bipolare e il Tso | Le malattie nervose non sono una vergogna da nascondere

è scrittore e regista. 46 anni, ha vinto il Premio Strega nel 2017 con il romanzo Le otto montagne. Che fa parte di un ciclo che impegna quattro libri e dura dieci anni. Martedì 17 dicembre è stato dimesso dall’ospedale Fatebenefratelli di Milano. Era stato ricoverato per una «gravesfociata in unacon fasi maniacali». Oggi parla con Repubblica «per dire pubblicamente che lenon devono più essere unada». E che «la risalita comincia accettando chi realmente si è».ha debuttato alla regia con Fiore mio, un documentario sul Monte Rosa, nel 2024.La, la, le fasi maniacaliracconta a GiamVisetti che ha passato le ultime due settimane in psichiatria. Perché In primavera e d’estate, senza un apparente perché,stato morso dalla