Agi.it - Natale con la neve a Trento, non succedeva da 24 anni

Leggi su Agi.it

AGI - In Trentino Alto Adige sono tutti col naso all'insù perché laè tornata a cadere sulle vette più alte. La previsioni prevedono che in serata i fiocchi bianchi scenderanno attorno ai 1000 metri e in nottata con il transito del fronte freddo, in diverse zone arriveranno fino a circa 600 metri. In provincia di Bolzano la tradizione del 'Weihnachten' è particolarmente sentita e si rifà alle tradizioni del mondo tedesco, ovvero nelle famiglie di lingua tedesca l'albero disi festeggia il 24 dicembre tra il tardo pomeriggio e la prima serata. Questo accade anche nel vicino Trentino, in particolare in alcune vallate, anche se la tradizione di Babboresta quella del mattino del 25. Tutti sognano, soprattutto bambini e turisti, a unatutto bianco con lache faccia da cartolina al paesaggio.