Liberoquotidiano.it - Natale, anche Consorzio Parmigiano Reggiano sceglie WinLet come omaggio per i dipendenti

Roma, 19 dic. (Adnkronos/Labitalia) - Conosciuto a livello internazionaleun'eccellenza del made in Italy, ilha dimostrato un forte interesse nei confronti del benessere dei propriconsegnando loro, l'innovativo braccialetto anti-aggressione che, dal 2021 ad oggi, ha salvato 450 persone da situazioni di pericolo. Perché proprio? Il dispositivo, nato da un'idea di Pier Carlo Montali, fondatore e ceo dell'azienda milanese Security Watch, si attiva in caso di pericolo emettendo una sirena ad alta frequenza e inviando notifiche a contatti preselezionati, allertando nel contempouna centrale operativa 24 ore su 24 che invia i soccorsi sul luogo dell'emergenza.fornisce dunque una sicurezza completa ed è per questo che ilha scelto di consegnarlo al personale.