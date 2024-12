Lapresse.it - Manovra, oggi previsto l’arrivo in Aula: ma non si esclude un nuovo check in commissione

La data cerchiata di rosso, per ora, è venerdì: in tarda serata ladovrebbe essere approvata dalla Camera. In questo modo Montecitorio riaprirebbe dopo la pausa natalizia, passando il testimone al Senato per il via libera definitivo alla legge più importante e complessa dell’anno, che quindi arriverà ina palazzo Madama a fine mese, tra il 28 e il 29. Questa la road map fissata dalla conferenza dei capigruppo, dove però si è affacciata l’ipotesi, confermata su più fronti, di un ritorno inper un. Il testo va ricomposto, con tutte le modifiche effettuate in. E va verificato che le coperture quadrino. Un rinvio definito “tecnico”, ma che per le opposizioni è politico, perché ipotizzano l’assenza di coperture per le aggiunte fatte. Da quanto tempo servirà per farlo dipende anche un eventuale ulteriore slittamento dell’ok, che potrebbe quindi arrivare non venerdì sera ma sabato.