Maltempo, freddo polare a Natale con tempeste di neve non solo al nord Italia

Doppio attaccocon pioggia,sull’a pochi giorni dal. Secondo le previsioni meteo di oggi, la prima tempesta è in arrivo già da stasera, la seconda lunedì 23 dicembre. Una parte del Polosi ‘trasferirà’ in. Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it, conferma il veloce e, per certi versi, ‘drammatico’ scossone in atto sull’Europa: dopo giorni di calma piatta, dal Polosono pronti a scendere almeno due nuclei gelidi, in fulminea calata verso la nostra penisola.Le previsione del tempo per le feste:nel geloNelle prossime ore il tempo cambierà già alcon qualche piovasco sparso, altre deboli piogge interesseranno anche Toscana, Umbria e Lazio; ma sarà dal pomeriggio che entrerà gradualmente la prima tempesta.