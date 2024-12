Ilgiorno.it - Malore a San Siro durante Inter-Udinese, cosa è successo al tifoso nel primo anello blu

Milan’s forward Marko Arnautovi? (R) scores the 1-0 lead during the Coppa Italia soccer match betweenMilan andat the Giuseppe Meazza Stdium in Milan, Italy, 19 December 2024. ANSA/DANIEL DAL ZENNARO Milano, 19 dicembre 2024 –la partita di Coppa Italia tra, al minuto 40, uno spettatore delle prime file ha avuto un. La partita è stata sospesa per consentire il soccorso al supporter, a cui sarebbe stato praticato il massaggio cardiaco. Il match è ripreso dopo sei minuti e la formazione di casa, già in vantaggio per uno a zero, grazie al gol di Arnautovic, ha raddoppiato con Asllani.