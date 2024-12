Lucca richiede 35 milioni per proteggere il ponte di Mologno sulla SP40

Lanazione.it - Lucca richiede 3,5 milioni per proteggere il ponte di Mologno sulla SP40

La Provincia diha chiesto al Dipartimento della Protezione civile un finanziamento di circa 3,5di euro, per provvedere alla realizzazione di opere di protezione delditra i comuni di Barga e Gallicano. Opere di messa in sicurezza dai fenomeni erosivi e di rifacimento dei marciapiedi. "L’opera - spiega il vicepresidente della Provincia, Andrea Carrari - rientra in quelle programmate a seguito di un’ispezione dei ponti strategici, avviata tempo fa. Da questa ricognizione, infatti, sono emerse alcune criticità che riguardano sia i marciapiedi a sbalzo che i fenomeni di erosione dovuti al fiume Serchio, peraltro aggravati, a seguito dell’evento di piena del novembre 2023". Sono state eseguite sulin verità anche verifiche più approfondite da cui è emerso che i componenti principali della sovrastruttura non mostrano criticità e le verifiche statiche risultano essere pienamente soddisfacenti, con margini di sicurezza compatibili con le norme vigenti; positive anche le verifiche per le pile e per le spalle, così come quelle geotecniche relative ai terreni ubicati al piede delle fondazioni, anche in condizioni di carico abbinati a scenari di pile scalzate.