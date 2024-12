L’organizzazione internazionale Human Rights Watch accusa Israele di atti di genocidio a Gaza Gli Usa | Non siamo d’accordo

Leggi su Open.online

Gli Stati Uniti non sono d’accorso con l’disecondo cui«sta compiendodi» nella Striscia didanneggiando le infrastrutture idriche. Lo ha detto il portavoce del Dipartimento di Stato, Vedant Patel, durante un briefing. «Quando si tratta di accertare qualcosa come un, lo standard legale è incredibilmente alto, e quindi noncon questa conclusione», ha precisa Patel. «Ciò non toglie che a– conclude – sia in corso una terribile crisi umanitaria». Pernon governativa in difesa dei diritti umani, con sede a New York, le autorità israeliane «hanno intenzionalmente privato i civili palestinesi didi un adeguato accesso all’acqua dall’ottobre 2023, con grande probabilità causando migliaia di morti e commettendo così il crimine contro l’umanità di sterminio edi», si legge nel rapporto di HRW pubblicato oggi.