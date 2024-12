Ilrestodelcarlino.it - La biblioteca sportiva più ‘ricca’ d’Italia intitolata a Olga Cicognani

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 19 dicembre 2024 - Diciottomila documenti, testi catalogati, qualche pezzo raro. Collezioni che partono dal 1841. Sono i tratti salienti dellapiù ricca. Ricca non nel senso economico, ma nella capacità di offrire una documentazione accurata, esaustiva e, di fatto, unica. Lache non ha eguali nel nostro paese e che, da oggi, ha un nome e un cognome:è stata la mamma della. Sempre sorridente, elegante e aperta a ospitare gli studenti.aveva cominciato a lavorare e coltivare la sua creatura nella piccola sede di via Barberia. Una volta approdata nel palazzo delle Federazione, in via Trattati Comunitari Europei, laè cresciuta. Grazie a, scomparsa nei mesi scorsi. Però, il Coni Emilia-Romagna e il suo presidente, Andrea Dondi, non ci hanno pensato un attimo: lasi chiama