Italia’s got talent torna su Disney+

rinnovaGot. Ilshow tornerà sulla piattaforma streaming per la quattordicesima stagione. Da oggi sono inoltre aperti i casting per partecipare alla nuova stagione, tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.italiasgot.it. Sono felice di annunciare cheGotsarà ancora una produzione originale, un rinnovo che conferma la volontà di costruire un’offerta di general entertainment sempre più ampia e completaha dichiarato Daniel Frigo, Country Manager, The Walt Disney Company Italia. Siamo entusiasti di lavorare ancora una volta al fianco di Disney per una nuova stagione diGot. Un risultato che premia il successo di un format tra i più iconici e amati a livello mondiale e la scelta vincente di Disney che ha deciso, primo in Europa, di offrirlo in streaming.