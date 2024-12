Incendio all’Idroscalo | la denuncia dei cittadini

Leggi su Ilfaroonline.it

Ostia, 19 dicembre 2024 – Fiammenella mattinata di oggi: a segnalarlo sono alcuniche hanno notato l’alta colonna di fumo visibile da lontano. Stando a quanto segnalato, a bruciare sarebbero “plastica e rifiuti” e “non sarebbe la prima volta che si verificano roghi di questo genere nella stessa area”.Questi incendi, oltre a rappresentare un grave problema per l’ambiente, pongono rischi per la salute pubblica, considerando le sostanze tossiche che potrebbero essere rilasciate nell’atmosfera. È fondamentale che si adottino misure preventive per evitare il ripetersi di situazioni simili. La sensibilizzazione riguardo alla corretta gestione dei rifiuti e il potenziamento dei controlli sono passi importanti per garantire la tutela dell’ambiente e della salute dei