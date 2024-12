Imprenditore del tessile finisce in manette per l’evasione fiscale milionaria

Leggi su Corrieretoscano.it

PISTOIA – Arrestatodeldella provincia di Pistoia percon le fatture false e le aziende ‘apri e chiudi’. Il Nucleo di polizia economico finanziaria e la sezione di polizia giudiziaria – Aliquota Guardia di finanza di Pistoia hanno dato esecuzione ad una misura di custodia cautelare in carcere ed a sequestri di patrimoni illeciti e di complessi aziendali, per un valore complessivo di oltre 3 milioni di euro, disposti dal Gip del tribunale di Pistoia, su richiesta della procura che ha delegato anche 24 perquisizioni, nei confronti dell’arrestato e di altri 11 soggetti ritenuti responsabili di aver organizzato e gestito, nelle province di Pistoia, Prato e Firenze, con propaggini in Lombardia, Veneto, Campania, Basilicata e Sardegna, plurime attività illecite, tra loro interconnesse, quali l’emissione di fatture per operazioni inesistenti, l’omessa dichiarazione, la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, il trasferimento fraudolento di valori e il riciclaggio.