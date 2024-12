Ilfattoquotidiano.it - Il terzo settore contro il governo: “La manovra delude. Non aumenta il tetto al 5×1000 e non rifinanzia il fondo contro la povertà educativa”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ilè deluso. Ilnon ha mantenuto le promesse: la legge di Bilancio nonilal, nonilper il contrasto alla, riduce le detrazioni a chi ha redditi sopra i 75mila euro colpendo anche le donazioni al sociale e – pur non prevedendo più l’ingresso di revisori del Mef negli organi dillo degli enti che ricevono contributi pubblici – limita le spese effettuabili. “È insoddisfacente sotto diversi punti di vista”, scrive in una nota Vanessa Pallucchi, portavoce del Forum. “Rimane, in particolare, la nostra forte preoccupazione rispetto all’(ex) articolo 112: se è vero che non sono più previsti i revisori del Mef negli organi dillo degli enti che ricevono contributi pubblici, nessuna modifica è intervenuta sulle limitazioni alle spese effettuate dagli stessi enti.