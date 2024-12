Bergamonews.it - Il bergamasco Andrea Bonanomi trionfa all’Antartic Ice Marathon 2024

L’Antartide, come ogni anno, diventa teatro di una delle gare più estreme e suggestive del mondo: l’Antarctic Ice. E se c’è una parola che può descriverla, non può che essere adrenalina.Giunta alla sua ventesima edizione, questa competizione si distingue non solo per il suo paesaggio mozzafiato, ma anche per essere la maratona più a sud del globo, nei pressi dell’Union Glacier Camp a circa 600 miglia dal Polo Sud. Tra panorami mozzafiato e temperature polari che sfiorano i -25 °C, 87 corridori si sono messi alla prova venerdì 13 dicembre, affrontando i tradizionali 42 chilometri in condizioni estreme.Tra loro, ilha conquistato la vittoria nella categoria maschile con un tempo di 3 ore, 23 minuti e 37 secondi. Originario di Ponte San Pietro, ma residente all’estero da anni,ha vissuto a Singapore prima di stabilirsi in Australia.