Sport.quotidiano.net - I Blacks si rinforzano con Ammannato e Magagnoli: addii a Zangheri e Dincic

Leggi su Sport.quotidiano.net

piazzano il doppio colpo. Domenica a Piacenza i faentini dovrebbero presentarsi con Marcoe con tutta probabilità con l’ala Francesco, rinforzi che sostituiranno i partenti Lorenzo, andato alla Virtus Imola, e Nemanja, che ha firmato con Crema. La motivazione dell’addio dell’ala serba è stata per motivi familiari e personali con la dirigenza che lo ha accontentato "ritenendo che certe situazioni vengano prima della pallacanestro e che sia fondamentale la serenità del giocatore", come scritto nella nota stampa del club. I due nuovi acquisti porteranno neiesperienza e qualità e daranno la possibilità a Garelli di studiare nuove formule tattiche., alapivot 36enne, ha giocato molti anni in A2 in piazze importanti come Scafati e Reggio Calabria ed è reduce dalla stagione in C a Mantova dove ha vinto il campionato con 12 punti di media.