Quotidiano.net - Giorgieness: “Sono metà diva e metà polpetta, i miei live sono un festival”

Leggi su Quotidiano.net

Giorgia D’Eraclea è una musicista. Cantautrice. Artista a tutto tondo. Oggi, giovedì 19 dicembre, sarà sul palco del Magnolia di Segrate per un concerto che ha tutta l’aria di essere una festa. Unnel qualeporterà sul palco anche i brani del disco ‘e i cuori infranti”. Un album da ascoltare e riascoltare. Chi è? "al 50% unae al 50% una”. Come hai iniziato a fare musica? "nata nel 1991 e ho iniziato a suonare la chitarra prestissimo. A 5-6 anni ho cominciato a scrivere canzoni. Poi le prime band. A 18 anni mitrasferita a Milano e da lì è nata”. C’è stato un momento in questi anni in cui hai pensato di mollare tutto e smettere con la musica? "Lo dico spesso, mamomenti che durano qualche ora.