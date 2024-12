Anteprima24.it - FOTO/ I ragazzi della casa famiglia di Limatola in viaggio: a Benevento per un incontro indimenticabile

Tempo di lettura: < 1 minutoUn appuntamento importante per il messaggio intrinseco e per come può essere applicato nel percorso che tiene in vita ladi, presieduta da Massimiliano Marotta.Un pullman organizzato da parte dell’Associazione ‘Livia Senese’, il Gruppo ‘Missione Sociale’ die l’associazione culturale ‘Giovanni Marcuccio’ di Caiazzo, pieno di speranza e voglia di vivere un pomeriggio diverso da parte degli ospitistruttura e di chiunque abbia voluto affrontare un’esperienza diversa.Un pieno di persone che si sono trovate presso ‘Palazzo Paolo V’ aper unche ha lasciato spunti di riflessione in tutti iche vi hanno preso parte.Ancora un’iniziativa messa in piedi da Massimiliano Marotta in un periodo, quello natalizio, che difficilmente sarà dimenticato per tutte le attività create che servono a regalare una festività diversa agli ospiti