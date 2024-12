Esports247.it - Fortnite, sta arrivando Mariah Carey: la cantante tra le protagoniste annunciate del Winterfest del Capitolo 6, Stagione 1

Scoperta una scultura di ghiaccio nel cuore diè pronta a entrare in scena per l’evento natalizio?Un gigantesco blocco di ghiaccio blu è comparso al centro della mappa di, segnando l’inizio dellainvernale del6,1. Sebbene le celebrazioni ufficiali deliniziano solo oggi, l’apparizione del misterioso blocco di ghiaccio ha catturato l’attenzione di tutti già da giorni.Questo enigmatico elemento è circondato da neve fresca e decorazioni natalizie come bastoncini di zucchero e luci colorate. Ma ciò che tiene i giocatori con il fiato sospeso è la stessa domanda che Brad Pitt pose in un celebre film (il thriller Se7en): “Che cosa c’è nella scatola?”La risposta, per fortuna, non è così inquietante come nel film: niente teste mozzate, ma un’intera figura intrappolata nel ghiaccio.