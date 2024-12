Thesocialpost.it - Fedez in difficoltà a Sarà Sanremo, arriva la rassicurazione di mamma Tatiana: “Niente di grave”

La partecipazione dialla serata diha scatenato un intenso dibattito sui social. Il rapper, annunciato come uno dei Big in gara al Festival di2025, è salito sul palco a ridosso della mezzanotte per un intervento brevissimo che però ha lasciato molti spettatori con una sensazione di disagio a causa delle sue precarie condizioni di salute.Leggi anche:fa coming out per Vannacci: “Fra lui e Schlein, sceglierei lui”Ma lae manager disgombra il campo dalle preoccupazioni: “di, più di questo non voglio dire”, afferma la signora. Forse l’agitazione per la diretta tv ha giocato un brutto scherzo al rapper che non ha mai fatto mistero di essere particolarmente ansioso.Un’apparizione che non passa inosservataè rimasto sul palco per meno di un minuto, ma il suo aspetto e il modo di interagire non sono sfuggiti al pubblico.