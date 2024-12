Thesocialpost.it - FdI si ferma nei sondaggi, il Pd sale: tutti i numeri della supermedia

Leggi su Thesocialpost.it

politici, l’ultimadel 2024, pubblicata il 19 dicembre, conle tendenze già emerse nelle scorse settimane, delineando uno scenario politico che sembra aver trovato una certa stabilità, almeno in termini di intenzioni di voto. L’analisi mostra il FdI di Giorgia Meloni mantenere la leadership come primo partito, ma senza riuscire a dare quel colpo di acceleratore che potrebbe portarlo oltre la soglia del 30%. Al contrario, il Partito Democratico di Elly Schlein sembra attraversare un buon momento, e si riporta stabilmente sopra la soglia del 23%.Ladelle Liste: FdI in fase di ‘stagnazione’Secondo l’ultimo aggiornamento, FdI si attesta al 28,8%, con una leggera flessione di -0,1% rispetto alla settimana precedente. Un dato che, pur mantenendo il partito come il primo in Italia, suggerisce una fase di stagnazione che potrebbe derivare da vari fattori, tra cui le sfide interne alla maggioranza e l’incertezza economica.