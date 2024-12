Formiche.net - Cosa manca per l’entrata in vigore del trattato Ue-Mercosur

Tutto pronto perindeldi Libero Commercio tra i Paesi membri dell’Unione europea e i Paesi del Mercato Comune dell’America del Sud (). Dopo la “foto di famiglia” fatta a inizio dicembre, in seguito all’ultima fase di negoziazione avvenuta in Uruguay con il presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, le trattative sono state chiuse. Ci sono voluti 25 anni, e molte marce indietro, per arrivare ad una bozza definitiva.Ma l’inizio effettivo dell’accordo è ancora lontano. Come precisa la stampa latino-americana, l’avvio potrebbe avvenire tra un anno e mezzo, giacchéno fasi tecniche importanti, tra cui la traduzione ufficiale delcon tutte le sue clausole in diverse lingue, la revisione giuridica e finalmente la firma.Omar Paganini, ministro per gli Affari esteri dell’Uruguay, ha spiegato che il processo potrebbe durare ancora un anno, un anno e mezzo: “La parte commerciale la possono approvare le autorità dell’Unione europea e le autorità di ogni Paese del