Terzotemponapoli.com - Condò: ”Lotta a tre per lo Scudetto. Esultanza Italiano? Atteggiamento ipocrita…”

Paolo: ”a tre per loipocrita non gioire per rispetto di una ex squadra. Milan costretto ad una scelta”Raggiunto in esclusiva dai microfoni della testata sportiva News.Superscommesse.it, Paoloha condiviso le sue idee in merito allae a tanti altri temi d’attualità legati al campionato. Nel seguente estratto, l’opinione del giornalista sulle reali pretendenti al titolo, sulla polemica nata dall’dell’ex tecnico Violain Bologna-Fiorentina 1 a 0 e sul futuro di Paulo Fonseca al Milan.: ”Possiamo cominciare a ridurre a tre laper lo: sarà un discorso tra Atalanta, Inter e Napoli”“Mi sembra giusto, non solo perché hanno ad oggi un vantaggio in classifica, ma anche perché fin qui hanno fatto vedere le cose migliori.