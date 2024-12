Cultweb.it - Com’è morta Emily Brontë? Alcune verità non sono state raccontate

, celebre autrice di Cime tempestose, morì il 19 dicembre 1848 a causa della tubercolosi. La narrazione tradizionale, alimentata dai resoconti della sorella Charlotte, la dipinge come una paziente ostinata e autodistruttiva. Tuttavia, nuove analisi suggeriscono cheabbia affrontato la malattia con pragmatismo, consapevolezza e coraggio, scegliendo di rifiutare trattamenti inefficaci e di mantenere la sua routine fino agli ultimi giorni.a soli 30 anni. La sua malattia, la tubercolosi, era allora un flagello per la sua famiglia, avendo già causato la morte di tre suoi fratelli: Maria, Elizabeth e Branwell. Nonostante la sua precoce scomparsa,lasciò un segno indelebile nella letteratura con il suo unico romanzo, Cime tempestose. La sua morte è stata a lungo circondata da narrazioni che la descrivono come una donna ostinata, rifiutando aiuti medici e mettendo a dura prova i suoi cari.