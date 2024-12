Quotidiano.net - Come funziona ChatGpt su WhatsApp

Leggi su Quotidiano.net

Milano, 19 dicembre 2024 – Inviare un messaggioe ottenere una risposta da. Da oggi si può, ed è semplicechattare con un amico.suSì perchéarriva su. L’intelligenza artificiale sbarca dunque sulla App di messaggistica più diffusa al mondo.Masi fa a dialogare conattraverso? Semplice, basta colelgarsi tramite l’App a 1.800(il numero telefonico è 1.800.242.8478), che permette di inviare messaggi o effettuare chiamate vocali per dialogare contramite. Non è necessario avere un account per utilizzare il servizio. Basta aggiungere il numero ai contattie inviare un messaggio per iniziare a chattare. Il servizio in Italia Anche in Italia, è possibile aggiungere il numero dedicato per vedere apparire tra i contatti il chatbot,se fosse un amico con cui scambiare messaggi.