Sport.quotidiano.net - Ciclismo, la voglia di riscatto di Jakobsen: "Stagione negativa, ma ora sogno il Tour"

Leggi su Sport.quotidiano.net

Roma, 18 dicembre 2024 - Tra i principali delusi dellaalle spalle c'è Fabio, uno di quei corridori a non aver mai trovato la condizione dalla fine all'inizio dell'anno: a referto c'è una sola vittoria, ottenuta nella tappa 4 del Giro di Turchia, ma è decisamente troppo poco per soddisfare colui che è stato a lungo considerato tra i migliori velocisti della sua generazione. Le dichiarazioni diChissà che a spezzare l'incantesimo non possa arrivare anche il cambio di nome della sua squadra, che nel 2025 passerà da Team DSM-Firmenich PostNL a Picnic PostNL. Intanto, ai microfoni di Daniel Benson, per l'olandese è tempo di leccarsi le ferite per quanto fatto (o non fatto) nel 2024. "Mi sento responsabile della posizione in cui mi trovo: sono il finisher e quindi sono l'uomo deputato a ottenere il risultato finale.