Chi è Filippo Gili il fidanzato di Vanessa Scalera

Ildi, attore al quale è legata da oltre dieci anni: la coppia al momento non sta pensando a suggellare la loro storia d’amore con le nozzeChi è ildiStasera l’attrice tra le protagoniste dell’ultimo film di Ferzan Ozpetek, Diamanti, sarà ospite di Splendida Cornice, programma condotto da Geppi Cucciari in onda dalle 21:30 su Raitre. Nato nel 1966,, si è diplomato presso la “Silvio d’Amico” di Roma, ha recitato in diverse messe in scena di Luca Ronconi. Ha diretto i lungometraggi Casa di Bambola, Prima di andar via, L’ultimo raggio di luce. Ha anche firmato le recenti regie di Porte chiuse, da Sartre, Spettri, da Ibsen, Oreste, da Euripide/Bellocchio scritto a quattro mani con Marco Bellocchio, Tre sorelle, da Cechov, e l’Amleto con Daniele Pecci.