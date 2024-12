Gqitalia.it - Carb cycling: un'idea di fitness o una moda per i più pigri?

Leggi su Gqitalia.it

Avete sentito parlare di, ilociclo ovvero la ciclizzazione deioidrati? É una nuova tendenza delche potrebbe rivelarsi solo una, ma andiamo con ordine e cerchiamo di capire cos'è.Sia che stiate lavorando per raggiungere un obiettivo sportivo, sia che stiate cercando di migliorare il vostro aspetto, i macronutirenti giocano un ruolo fondamentale nell'alimentare i vostri allenamenti e nell'aiutarvi a recuperare. Quando parliamo di macronutrienti, possiamo suddividerli in proteine, grassi eoidrati, appunto, ognuno dei quali deve essere inserito nella nostra dieta nella misura in cui il nostro corpo, i piani di allenamento, il metabolismo e così via lo richiedono. Ilmodifica leggermente la formula, richiedendo un apporto dioidrati variabile a seconda dei livelli di attività.