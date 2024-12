Ilrestodelcarlino.it - Battistelli ko con San Damaso. Oggi trasferta tosta a Macerata

Passa la prima della classe, San, sul campo dellaBlu Volley Pesaro che gioca in serie B2 di volley. Partita, che a differenza del rotondo 3-0 è stata molto combattuta in tutti i 3 set dove la squadra pesarese riesce a contrastare a lungo le Modenesi riuscendo a far vedere anche del bel gioco. I set si chiudono con il risultato di 25-21, 25-23, 25-22 per le emiliane che trovano in tutti i 3 parziali il guizzo vincente per aggiudicarsi i parziali. "Pesaresi in crescita - commenta il diesse Simone Paolini -, ma non abbastanza per aggiudicarsi i set in tutti i tre parziali, i diversi errori commessi permettono alle ragazze di Sandi essere piu ciniche e far loro la partita commettendo pochissimi sbavature e non dando la possibilità alle giocatrici di casa di prendere il sopravvento".