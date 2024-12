Ilrestodelcarlino.it - “Basta violenza al pronto soccorso”

Macerata, 19 dicembre 2024 – “Facciamo il nostro mestiere con professionalità e passione, ma la situazione alnon è più tollerabile. Tutti i giorni subiamo violenze verbali, quando non fisiche”. Virginia Berdini e Alessio Verdicchio sono i due infermieri aggrediti all’ospedale di Macerata la notte fra lunedì e martedì scorsi, quando un 36enne pugliese ha dato in escandescenze, aggredendo il personale e danneggiando gli arredi. “Siamo professionisti, sappiamo svolgere, nonostante le carenze della struttura, il nostro lavoro al meglio – dice Berdini –. Vogliamo adeguate tutele. Il triage delva assolutamente blindato, e serve un presidio delle forze dell’ordine 24 ore su 24, mentre adesso c’è solo in mattinata. Noi infermieri, lì, riceviamo pazienti con le problematiche più disparate, e a dividerci dalla sala d’attesa c’è solo un separè".