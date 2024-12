Liberoquotidiano.it - Baglioni Gioielli: una crescita sostenibile e prospettive internazionali in un mercato globale sfidante

- Valenza, 19 dicembre 2024, - In un contestoche registra una leggera flessione deldella gioielleria,, sotto la guida del suo fondatore e CEO Leonardo, si è distinto come un esempio virtuoso di resilienza e. L'azienda, simbolo dell'eccellenza del lusso italiano, ha registrato un incremento del fatturato di quasi il 10% rispetto al 2023, consolidando il proprio posizionamento sia nelnazionale che internazionale. Questi risultati sono accompagnati da un'ambiziosa strategia di espansione che guarda con ottimismo al 2025.L'impegno è sempre quello di coniugare tradizione e innovazione, garantendo unache valorizzi le radici italiane, è la convinzione di Leonardo. E il risultato è la prova che anche in uncomplesso come quello attuale è possibile creare valore, grazie a un modello di business fondato sulla qualità, l'artigianalità e una visione strategica orientata al futuro.