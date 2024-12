Thesocialpost.it - Assicurazioni online, boom di truffe: come identificarle e a cosa stare attenti

Negli ultimi tempi abbiamo assistito all’impennata delle, che molti utenti hanno scelto perché più vantaggiose rispetto a quelle “tradizionali” in termini economici. E se da una parte questo è vero, dall’altra il fenomeno ha generato undiche in Italia in particolar modo sta diventando davvero preoccupante. Per questo è importante che chi decide di informarsi e poi scegliere uno di questi servizi, debba conoscerefunzionano e, soprattutto, captare i segnali che ci fanno capire che siamo di fronte a una truffa. Perché se si viene tratti in inganno, si rischia di perdere soldi e di non essere assicurati. Lein ambito assicurativo vengono perpetrate con diverse modalità. Spesso capita che si individui sul web una polizza conveniente, senza accorgersi di essere finiti su un sito non sicuro.