Romadailynews.it - Artigiani innovatori, il caso di successo della Ham Gourmet raccontano dal fondatore Salvatore Russo

L’innovazione e la sostenibilità sono due elementi essenziali per fare impresa in maniera virtuosa e valoriale. In più se si guarda alla tradizione culinaria e ai territori, l’importanza di usare i giusti “ingredienti” diventa fondamentale per raggiungere il.Può essere sintetizzata così il percorso dal 2006 ad oggi deldiHamSrl che, mossa dall’entusiasmo e da una genuina ispirazione del suo, ha lanciato la prima azienda che producesse un HAMburger di altissima qualità, con etichetta pulita, e carni solo certificate. L’intento era ed è ancora, di rivoluzionare il mondo degli hamburger, arrivando negli anni a servire tutto il territorio nazionale e costruendo un’offerta capace di soddisfare anche i target più esigenti e sdoganando l’HAMburger tradizionale, in HAMburger di lusso da servire in ogni contesto ristorativo.