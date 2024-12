Bergamonews.it - Altri Percorsi, cineforum e il tributo ai Genesis: cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Lo spettacolo “Re Lear è morto a Mosca” al Teatro Sociale aper la Stagione di, mercatini di Natale, incontri culturali, ilaial Druso e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di giovedì 19 dicembre.Ecco gli appuntamenti.Oggi alle 16.30 all’Aula 1 della sede di Salvecchio – Università degli Studi disi terrà un seminario dottorale animato da docenti e dottorandi del PhD in Landscape Studies for Global and Local Challenges.A seguire, alle 17.30, verrà proposta la visione del film “Il cielo sopra Berlino”, di Wim Wenders, Germania Ovest/Francia 1987, commentato da Alessandra Ghisalberti (Università degli studi di) con la partecipazione di Raul Calzoni, direttore del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere.