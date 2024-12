Vito Gaspare Renzo Melchiorre | scoperti 15 alias di Messina Danaro dopo le perquisizioni negli ospedali di Palermo

Leggi su Open.online

Accardo,Corseri,Fazzuni, Giuseppe Giglio, Giuseppe Gabriele, Giovanni Giorgi, Giuseppe Indelicato, Simone Luppino, Giuseppe Mangiaracina e Alberto Santangelo., Giuseppe,e Salvatore Bono. E Andrea Bonafede. La Dda, in una operazione partita mercoledì mattina 18 dicembre, ha perquisito glidiVilla Sofia e Civico per risalire alle identità utilizzate da MatteoDenaro durante i suoi 30 anni di latitanza. Soprattutto nell’ultimo periodo, quando l’ex boss ha dovuto affrontare una diagnosi di tumore. Compito della Dea era anche acquisire la documentazione sanitaria intestata ai 15 pazienti fittizi e scoprire la rete di convivenza che ha permesso aDenaro di sfuggire per anni all’arresto pur continuando a vivere a Castelvetrano.