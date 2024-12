Liberoquotidiano.it - Vespucci Tour incontra il Catamarano Spirito di Stella. Il racconto di Claudia Conte

Prosegue ilmondiale della nave più bella del mondo che sta facendo il giro del mondo per promuovere le eccellenze italiane e i valori della nostra nazione. Nave Amerigo, icona della Marina Militare, fa tappa in Qatar e inaugura il Villaggio Italia a Doha. Ma a fare il Giro del Mondo non è solo la Regina dei Mari, ma anche un'altra straordinaria unità: il"Lodi" che, grazie al progetto WoW (Wheels on Waves) sostenuto dal Ministero della Difesa e dallo Stato Maggiore della Difesa, prevede la partecipazione di persone con disabilità, civili e veterani di Forze Armate italiane e straniere., giornalista italiana e presentatrice delle tappe delgià in Argentina e in California, torna a condurre le cerimonie istituzionali in Medio Oriente e visto il suo impegno nel campo della solidarietà, e' salita con entusiasmo a bordo del"Lodi" insieme all'Ambasciatore d'Italia a Doha S.