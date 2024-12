Ilgiorno.it - "Un progetto di inclusione, gestito da associazioni del territorio"

Proseguono i lavori per la Cittadella dello sport,da 2,5 milioni di euro finanziato dal Pnrr. Nei giorni scorsi in giunta è stata presentata la relazione illustrativa dell’intervento confermando la conclusione prevista entro i primi mesi del 2025. L’impianto polivalente outdoor ospiterà pallavolo, pallacanestro e pallamano, oltre un campo di calcetto a 5 in erba sintetica, un campetto per basket a tiro libero, un centro servizi con gli spogliatoi, l’infermeria e i locali tecnici, intorno zone a verde e parcheggi. Nelle intenzioni dell’amministrazione il complesso deve favorire l’aggregazione, pertanto dovrà esseredae società sportive senza fine di lucro. Durante l’iter di selezione si punterà alla valorizzazione deldisociale. "Si terrà conto anche dell’esperienza, con particolare riferimento alla gestione di impianti sportivi analoghi e alla capacità di esprimere le potenzialità dell’impianto a favore della collettività e del", ha spiegato l’assessore allo Sport Claudia Mazzetti.