Tvpertutti.it - Teo Mammucari si ritira, stop TV e teatro: i motivi annunciati

Leggi su Tvpertutti.it

Teoha annunciato il ritiro dalla TV decidendo di prendersi una pausa. Con un comunicato pubblicato su TvBlog, il conduttore ha spiegato idietro questa scelta: una combinazione di questioni personali, problemi di salute e un periodo particolarmente difficile a livello familiare:"Perpersonali e di salute mi sono preso una pausa dalla TV e dal. Mi dispiace moltissimo per il tour teatrale e mi scuso per il disagio creato a chi mi segue e mi vuole bene. Tornerò più forte di prima."Questa decisione segna un momento di riflessione per il comico, che di recente è stato protagonista di episodi che hanno suscitato clamore, alimentando polemiche e critiche anche dure. Tra gli eventi più discussi che hanno preceduto questa decisione, c'è stata l'ospitata dia Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani.