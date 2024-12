Abruzzo24ore.tv - Ritorno in Abruzzo con minacce sui social e un arsenale nascosto: due arresti

Leggi su Abruzzo24ore.tv

Pescara - Dopo un post minaccioso sui, due fratelli sono stati arrestati dai Carabinieri di Penne per il possesso di armi e munizioni nascoste in casa. Un'operazione dei Carabinieri di Penne ha portato all'arresto di due fratelli, di 29 e 22 anni, accusati di possedere un vero e propriodi armi e munizioni clandestine. L'arresto è avvenuto grazie all'attività di web patrolling, che ha permesso ai militari di notare un post inquietante suidel fratello maggiore, residente in Sicilia. Il 29enne, con precedenti per detenzione di armi, aveva scritto un messaggio minaccioso in cui annunciava il suoin, dichiarando: “Sto tornando, e mo so c.”. Questo post, che aveva suscitato preoccupazione tra gli agenti, ha spinto i carabinieri ad agire tempestivamente. Convinti che l'uomo potesse essere in possesso di armi pericolose, i militari hanno deciso di procedere con una perquisizione nell'abitazione del fratello minore, che lo stava ospitando a Penne.