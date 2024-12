Lanazione.it - Premiate tre start up del Cerfitt: "Orgoglio per queste innovazioni"

Tre aziendeup, insediate nel polo tecnologico pontederese di sostegno all’innovazione e attivo nel favorire l’integrazione fra ricerca, impresa e mercato, hanno ottenuto riconoscimenti importanti a Firenze, nell’ambito del premio “Innovazione Toscana”. Nello specifico, nella sezione brevetti, il primo posto è stato assegnato a Nemesys, con la membrana a scambio anionico. Il brevetto consiste in un’innovativa apparecchiatura per la realizzazione di elettrolizzatori per la produzione di idrogeno green. La membrana, realizzata con polimeri innovativi, offre elevata resistenza e prestazioni elettrochimiche superiori rispetto alle tecnologie attuali. Tra leup innovative secondo premio per Mediate con Cassiopea, che sviluppa una tecnologia flessibile per affrontare il problema degli incidenti sul lavoro causati dalla manomissione dei dispositivi di sicurezza delle macchine o degli impianti.