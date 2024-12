Pavia, madre e figlio muoiono durante il parto in ospedale

Leggi su Open.online

Una donna è mortailininsieme al bambino che stava per mettere al mondo. È successo al Policlinico San Matteo. Quando la donna ha avuto la crisi respiratoria, i medici del redi ostetricia hanno tentato inutilmente di salvare il piccolo, intervenendo con un taglio cesareo d’urgenza. Per accertare le cause del decesso e ricostruire l’esatta dinamica di quanto avvenuto, la direzione del San Matteo ha disposto un accertamento diagnostico.Foto di repertorio: ANSA / MATTEO BAZZIL'articoloilinproviene da Open.