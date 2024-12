Ottavia Piana chi pagherà i soccorsi per la speleologa bloccata?

Leggi su .com

(Adnkronos) – Esplorazioni come quelle che hanno visto protagonista, lasalvata dopo essere rimastanella grotta Abisso Bueno Fonteno nel bergamasco, "hanno un fine scientifico" e quanto ai costi per il recupero, ricerca e soccorso all'interno della grotta "non paga assolutamente il cittadino perché tutti gli speleologi sono assicurati". Lo sottolinea .L'articolo, chiper la? proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Superstiti naufragio a Lampedusa, Fcei: “Un massacro, sotto choc chiedono dei figli”Spacciatore con maiale al guinzaglio, arrestato a RomaSanità, da Bambino Gesù e Università Tor Vergata 23 nuovi infermieri laureatiA Pompei scoperto affresco con la guerra di TroiaVinitaly, Pallini: ‘c’è richiesta vino senza alcol ma in Italia produzione è’Vinitaly, Lungarotti: “museo del vino compie 50 anni, mostra in fiera per festeggiarlo”