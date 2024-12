.com - Offerte Sky Fibra: TV, Cinema e Calcio a prezzi scontati fino al 29 dicembre!

Leggi su .com

Con Skyhai tempoal 29per attivare una dellepiù vantaggiose sul mercato. Naviga senza limiti sulla rete inottica FTTH di Open Fiber e accedi ai pacchetti Sky con sport,, Serie A, e intrattenimento.Le tariffe ho Mobile e la promozione di Natale a meno di 6€Skyin promozioneal 29Tra le opzioni disponibili, spiccano due tariffe in promozione:Sky100%: Navigazione illimitata a soli 25,90€ al mese per 12 mesi, invece di 29,90€. Incluso nel prezzo, il modem Sky WiFi Hub in comodato gratuito. Attiva Sky WiFiSky TV +: Un pacchetto completo per gli amanti dello streaming con serie, film in anteprima e WiFi ultraveloce a soli 35,80€ al mese per 18 mesi, invece di 73,90€. Attiva offerta SkyEntrambe leincludono attivazione scontata: 29€ invece di 49€.