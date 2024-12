Ilfattoquotidiano.it - Nissan ed Honda valutano una fusione. Coinvolte anche Renault, Mitsubishi e, forse, Foxconn

Periodo di grandi cambiamenti, scelti o subiti, nel mondo dell’auto. Dall’Estremo Oriente giunge notizia di trattative per una maxi alleanza tra le giapponesied. E nella partita c’èil gigante taiwanese dell’elettronicache sta investendo nel settore delle auto elettriche e che pare intenzionato a rilevare una quota di. Latra le due case automobilistiche porterebbe alla nascita del terzo produttore al mondo, dietro a Toyota e Volkswagen. Ma, in questo momento, siacheversano in gravi difficoltà.Ad inizio novembreaveva annunciato un piano da 9mila licenziamenti e di riduzione del 20% della produzione dopo dati sulle vendite particolarmente deludenti. Dopo la notizia delle trattative con, le azionihanno guadagnato il 23% alla borsa di Tokyo.