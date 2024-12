Oasport.it - Next Gen ATP Finals, Michelsen rimonta Basavareddy, sorpresa Van Assche contro Shang

Vansono i primi a vincere un match in questa edizione delleGen ATPa Gedda. Entrambi successi in quattro set, in match tirati ed equilibrati, vinti dai giocatori che hanno gestito meglio i momenti equilibrati e di tensione.Nel primo match di questa edizione c’è stata la primacon il successo di Luca VansuJuncheng con il punteggio di 4-3(3) 2-4 4-1 4-3(5) in quasi due ore di gioco. Una versione estremamente ispirata del francese che ha giocato in maniera estremamente solida, incisivo nello scambio e spesso aggressivo per mettere sotto nel ritmo il giocatore cinese.La differenza l’hanno fatta i punti decisivi sia nel primo set che soprattutto nel quarto, quando il transalpino è riuscito are dallo 0-2 e a trascinare tutto al tiebreak per vincerlo.