Liberoquotidiano.it - Mafia, reclutavano affiliati minorenni su TikTok: nei video lusso sfrenato

Leggi su Liberoquotidiano.it

"L'uso sistematico e costante die di Instagram da parte della camorra per pubblicizzare le proprie attività agli occhi dei giovani, come un'azienda". È quanto emerge da un'indagine della Direzione Investigativa Antiche ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip di Napoli, nei confronti di 53 persone, indagate a vario titolo per associazione di tipo mafioso, estorsione, detenzione di armi e ritenute affiliate al clan camorristico Amato-Pagano. La cosca, attiva nei comuni partenopei di Melito e Mugnano e nei quartieri Secondigliano e Scampia, è nata a seguito della sanguinosa 'scissione' dallo storico clan Di Lauro, e per questo definito anche clan degli 'scissionisti'. Glial clan camorristico Amato-Pagano attiravano nel mondo della criminalità organizzata iostentandoattraverso i social network,e Instagram su tutti, quasi come se fosse uno spot pubblicitario e li 'addestravano' a eseguire le estorsioni, facendoli assistere e partecipare.