Lutto in casa Juventus | tifosi devastati

Ultimo aggiornamento 18 Dicembre 2024 14:21 di Giancarlo Spinazzolae Torino in: addio ad un grande protagonista delle due squadre, la notizia ha lasciato isenza paroleLaed il Torino sono in. Una nuova brutta notizia ha colpito le due società piemontesi che stanno ora condividendo una di quelle situazioni che lasciano sbigottiti, senza parole. Non solo Toro e Juve, però, sono inperché è l’intero calcio italiano che sta piangendo la sua scomparsa.I due club dicono addio a Sergio Giunta, ex massaggiatore die Torino. Lo stesso club granata, con una nota, ha reso nota la dipartita dell’uomo. “Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club – il messaggio – sono con affetto vicini alla famiglia di Giunta nel ricordo di Sergio che dal 1980 al 1994 ha ricoperto il ruolo di massaggiatore del club granata, dapprima nel Settore giovanile e successivamente in Prima squadra.