Oasport.it - LIVE Olympiacos-Virtus Bologna 43-46, Eurolega basket in DIRETTA: 14 punti di Belinelli, Clyburn firma il sorpasso alla seconda sirena

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi chiude il secondo quarto: all’intervallo lungo laè avanti 43-46 sull’Pireo!43-46! BOMBA CON LA ‘TABELLATA’,BIANCONERO.43-43 MOOORGAAAN! LA TRIPLA DEL PAREGGIOOOOOOOO43-40 Ribaltamento e canestro di Will: primiper l’ex Efes, -3.43-38 Taglio perfetto di Peters e +5.41-38 Rubata perfetta di Pajola, stoppata di Vildoza e tap-in di Zizic: -3, time-out Bartzoskas.41-36‘ON FIRE’: ALTRI DUE, -5.41-34 Risponde subito Alec Peters per ristabilire il -7.38-34 MARCO! TRIPLA E 12PER IL CAPITANO EX SAN ANTONIO SPURS, -4.38-31 Luka Vildoza da due.36-31 2/2 per Achille Polonara in lunetta.36-29 Piazzato diper il -7a metà secondo quarto.